При частичном обрушении здания в центре Мадрида пострадали восемь человек

В центре Мадрида произошло частичное обрушение здания, в результате которого пострадали не менее восьми человек, сообщило агентство Europa Press. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По данным RTVE, до пяти человек могут находиться под обломками здания. Обрушившееся шестиэтажное здание находилось в стадии ремонта.

На месте инцидента работают сотрудники пожарной службы, медики и полиция. Территория оцеплена для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы экстренных служб.