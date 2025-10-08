Инвестор получит землю под Уфой для вертолетного центра

Глава Башкирии Радий Хабиров разрешил компании «Хелипорт-Уфа» арендовать без торгов 2 га земли на юго-востоке Уфы для строительства многофункциональной станции обслуживания пассажиров. Распоряжение руководителя региона опубликовано на портале правовой информации.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Хелипорт-Уфа» собирается вложить около 170 млн руб. в терминал для обслуживания, отправки и приема вертолетов. Реализация проекта намечена на 2027 год.

Арендованный участок находится восточнее деревень Жилино и Зинино Октябрьского района Уфы и южнее Южного обхода Уфы.

ООО «Хелипорт-Уфа» зарегистрировано в 2019 году, учредителем компании является владелец девелоперской группы «СтроиТЭК» Рустам Аннамурадов. Сейчас «Хелипорт-Уфа» обслуживает вертолеты на аэродроме «Забельский» в районе поселка 8 марта. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка организации составила 16 млн руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб.

