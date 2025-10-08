Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Все застрявшие на Эвересте туристы спаслись после снежной бури

Оставшимся из застрявших туристам на китайской стороне Эвереста после снежного циклона удалось до безопасного места, сообщает агентство «Синьхуа». К вечеру вторника вернулось 550 туристов, ранее в понедельник — 350.

Циклон начался во время недельного празднования годовщины начала правления Коммунистической партии Китая (1 октября 1949 года), которое китайцы часто используют для путешествий.

Буря обрушилась на склон в субботу вечером, отрезав доступ к стану палаток туристов на высоте более 4,9 км. Изолированы оказались 580 туристов и более 300 проводников, погонщиков яков и других работников. У многих было диагностировано переохлаждение после возвращения.

Эрнест Филипповский

Новости компаний Все