Все застрявшие на Эвересте туристы спаслись после снежной бури

Оставшимся из застрявших туристам на китайской стороне Эвереста после снежного циклона удалось до безопасного места, сообщает агентство «Синьхуа». К вечеру вторника вернулось 550 туристов, ранее в понедельник — 350.

Циклон начался во время недельного празднования годовщины начала правления Коммунистической партии Китая (1 октября 1949 года), которое китайцы часто используют для путешествий.

Буря обрушилась на склон в субботу вечером, отрезав доступ к стану палаток туристов на высоте более 4,9 км. Изолированы оказались 580 туристов и более 300 проводников, погонщиков яков и других работников. У многих было диагностировано переохлаждение после возвращения.

Эрнест Филипповский