Трамп: США и Канада работают над созданием системы ПРО «Золотой купол»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Канада «тесно сотрудничают» в работе над новой системой противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме перед встречей с премьер-министром Канады Марком Карни.

Как уточнил американский президент, новая ПРО разрабатывается для развертывания в обеих странах. «Хотим, чтобы это была защита, с учетом того, что происходит в мире»,— сказал он.

Золотой купол» — комплексная система обороны от всех типов ракет, использующая перехватчики наземного и орбитального базирования. Концепция новой ПРО была представлена Пентагоном в сентябре этого года.

В мае этого года Дональд Трамп заявлял, что Канаде необходимо будет заплатить $61 млрд для подключения к системе ПРО «Золотой купол». Он также отмечал, что готов защищать Канаду бесплатно, если она войдет в состав США.

Влад Никифоров