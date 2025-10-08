В Саяногорске восстановлено водоснабжение после аварии 3 октября

В Саяногорске возобновлена централизованная подача холодной воды. Об этом сообщил поздно вечером 7 октября глава Республики Хакасия Валентин Коновалов.

«Работниками “БайкалЭнерго”, “Хакасресводоканала”, Абаканской ТЭЦ выявленный дефект на сетях холодного водоснабжения Саяногорска полностью устранен. Холодная вода поступила во все дома и социально значимые учреждения города»,— записал глава региона в своем Telegram-канале.

Подача холодной воды в городе с населением почти 45 тыс. человек была нарушена в результате аварии на сети 3 октября. Место порыва удалось обнаружить только в ночь на 7 октября.

«На данный момент по расходу воды мы вышли на те параметры, которые были до аварийной ситуации. С 1200 кубометров вернулись на исходные — около 750 кубометров в час. Это значит, что вода перестала утекать из системы водоснабжения»,— рассказал мэр Саяногорска Евгений Молодняков. По данным главы города, Саяногорский политехнический техникум и школа №2 8 октября останутся на дистанционном обучении.

Валерий Лавский