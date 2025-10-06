В Саяногорске готовятся объявить ЧС из-за перебоев в подаче холодной воды

Вечером 6 октября в городе Саяногорске Республики Хакасия пройдет заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По данным мэрии, его участники могут принять решение о введении в городе режима ЧС.

Причиной являются сохраняющиеся перебои с подачей холодной воды. Как писал «Ъ-Сибирь», они вызваны случившимся 3 октября порывом на линии водоснабжения, место которого обнаружить до сих пор не удалось.

«Круг обследования сужается. Сейчас основные предположения по месту дефекта — между третьим, четвертым и седьмым микрорайонами города. На данный момент в городе в той или иной степени ограничения в подаче воды наблюдаются в 59 домах»,— сообщил мэр Саяногорска Евгений Молодняков. По его данным, из Абакана направлены специалисты с акустическим оборудованием для помощи в обследовании трубопровода.

В городе организован подвоз питьевой воды. Кроме того, в сетевые магазины поставлены дополнительные партии бутилированной воды.

Валерий Лавский