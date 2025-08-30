Депутат Нилов напомнил о выходном в России 31 декабря

В этом году 31 декабря в России будет выходным днем, напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

«5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду»,— пояснил «РИА Новости» господин Нилов. Он считает, сделать 9 января нерабочим днем было оптимальным решением.

В июле Минтруд обнародовал календарь праздничных дней на 2026 год. Праздничными днями в том числе будут 21–23 февраля, 7–9 марта, 1–3 и 9–11 мая.