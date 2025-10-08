На Мелони и ее министров подан иск в МУС за участие в геноциде в секторе Газа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила политических оппонентов в использовании во внутриполитической борьбе темы палестинского кризиса. На членов кабмина республики был подан иск в Международный уголовный суд (МУС) за «возможное соучастие» в геноциде палестинцев в секторе Газа, сообщает газета La Repubblica.

«На меня, министров (обороны Гуидо.— «Ъ») Крозетто и (главы МИД, вице-премьера Антонио.— «Ъ») Таяни, а также на генерального директора холдинга Leonardo (Роберто.— «Ъ») Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения»,— заявила госпожа Мелони.

По словам премьера, Италия не санкционировала новые поставки оружия в Израиль после 7 октября 2023 года. «Мы входим в число европейских стран, которые заняли самую строгую позицию»,— сказала она

Эрнест Филипповский