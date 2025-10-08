Валютные резервы Китая в сентябре выросли еще на 0,5%

Государственное управление валютного контроля (ГУВК) КНР отчиталось о росте валютных резервов страны в сентябре 2025 года. Они выросли по отношению к состоянию на конец августа на $16,5 млрд (на 0,5%) и составили $3,3387 трлн, сообщает агентство «Синьхуа».

Продолжающееся увеличение валютных резервов традиционно объясняется совокупным влиянием колебаний валютных курсов и изменений цен на активы. В сентябре индекс доллара США испытывал умеренные колебания, в то время как цены на финансовые активы в мире в целом росли, отмечает ГУВК. Также отмечается устойчивость экономики Китая, которая способствует сохранению валютных резервов страны на стабильном уровне.

В третьей декаде сентября Китай проявил стремление стать новым мировым центром хранения золотых запасов других стран. Народный банк Китая ведет активные переговоры с другими странами по переводу их запасов драгмета в хранилища Шанхайской биржи золота. Как сообщалось, минимум одна страна выразила заинтересованность.

Эрнест Филипповский