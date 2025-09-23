Китай уговаривает другие страны хранить у него золотые запасы

Китай стремится стать новым мировым центром хранения золотых запасов других стран, сообщает Bloomberg. По данным агентства, Народный банк Китая ведет активные переговоры с другими странами по переводу их запасов драгоценного металла в хранилища Шанхайской биржи золота. И как минимум одна страна выразила заинтересованность в предложении Китая.

Как отмечает Bloomberg, Китай хочет занять место западных центров хранения международных золотых запасов, таких как США, Великобритания и Швейцария. Пока же страна находится лишь на пятом месте по объемам хранения золотых резервов.

За последние два года стоимость золота почти удвоилась и превысила отметку $3,7 тыс. за унцию. Одним из ключевых факторов роста цены на золото стал как раз высокий спрос на металл со стороны центральных банков стран.

Кирилл Сарханянц