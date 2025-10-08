Bloomberg: Nvidia вложит до $2 млрд в ИИ-стартап Илона Маска xAI

Стартап xAI миллиардера Илона Маска, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, приблизился к цели по привлечению $20 млрд финансирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Rомпания Nvidia планирует инвестировать до $2 млрд в долю капитала xAI. Эти средства будут направлены на закупку чипов для крупнейшего центра обработки данных стартапа — Colossus 2 в Мемфисе.

$20 млрд складываются из $7,5 млрд в виде акций и до $12,5 млрд заемных средств. Последние будут оформлены через специальную структуру для приобретения процессоров Nvidia, которые xAI будет арендовать на протяжении пяти лет.

По данным Bloomberg, в финансировании также участвуют Apollo Global Management и Diameter Capital Partners.