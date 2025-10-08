Экс-премьер Франции готова приостановить пенсионную реформу 2023 года

Бывшая премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что не возражает против приостановки внедренной ею в 2023 году пенсионной реформы, если это поможет стране выйти из политического кризиса.

«Я считаю, что мы не должны делать из этой пенсионной реформы тотем. Мы должны отдать приоритет продвижению вперед по путям улучшения, которые были предложены профсоюзными организациями»,— сказала госпожа Борн в интервью газете Le Parisien.

Сейчас Элизабет Борн исполняет обязанности министра национального просвещения.

В марте 2023 года правительство провело реформу, повышающую возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании. Это решение спровоцировало массовые протесты и забастовки по всей стране.

6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню был отправлен в отставку через месяц после назначения на пост. Президент Эмманюэль Макрон дал бывшему главе правительства два дня, чтобы найти «формулу стабильности».

