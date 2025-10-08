50 человек эвакуировали из-за обнаружения обломков БПЛА в Липецке

В Липецке обнаружили обломки БПЛА, из ближайших домов эвакуировали 50 человек, сообщил мэр города Роман Ченцов.

По информации главы города, обломки беспилотника нашли на улице Буденного, на ней в основном расположены частные дома. Эвакуированным жильцам предложили место в пунктах временного размещения, добавил господин Ченцов.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки 30 БПЛА на российские регионы в период с 20:00 по 23:00 7 октября. Больше всего БПЛА было сбито над Белгородской (16) и Курской областями (11).