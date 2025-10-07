Силы ПВО уничтожили 30 БПЛА за три часа

С 20:00 до 23:00 мск средства ПВО уничтожили 30 БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны. 16 было сбито над Белгородской областью, еще 11 — над Курской областью, 2 дрона — над Ростовской, а также еще один дрон — над Воронежской областью.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в регионе все еще действует режим «Опасность атаки БПЛА». Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что под угрозой атаки БПЛА находится город Нововоронеж. Кроме того, в связи с риском атаки беспилотников в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты.