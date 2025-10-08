Двое взрослых и ребенок пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Двое взрослых и ребенок пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ на село Мощеное в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ.

По информации губернатора, пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук и грудной клетки, у мужчины множественные осколочные ранения лица. Четырехлетней девочке диагностировали баротравму.

В результате атаки произошло частичное обрушение дома, добавил господин Гладков.

Ранее Минобороны сообщило об отражении атаки 30 БПЛА на российские регионы в период с 20:00 по 23:00 7 октября. Над Белгородской областью было сбито 16 беспилотников.