Нетаньяху выступил с обращением во вторую годовщину атаки «Хамаса»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна добьется разгрома движения «Хамас» и возвращения всех заложников из сектора Газа. Свое заявление глава правительства сделал по случаю второй годовщины атаки радикалов на Израиль, которая произошла 7 октября 2023 года.

В обращении господин Нетаньяху назвал события 7 октября «ужасающей резней». Он подчеркнул, что враги нанесли «тяжелый удар, но не сломили» Израиль, а также назвал текущий конфликт «судьбоносной войной» за существование государства.

Премьер-министр добавил, что Израиль продолжит действовать ради возвращения всех заложников, ликвидации власти «Хамаса», а также ради гарантий того, что сектор Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля.

6 октября в Египте начались переговоры Израиля и «Хамаса». Согласно планам, стороны обсудят условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Первый раунд переговоров длился четыре часа.