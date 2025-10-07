Первый раунд переговоров по Газе в Египте длился четыре часа

Первый раунд переговоров между делегациями палестинского движения «Хамас» и Израиля длился четыре часа. Встреча прошла в городе Шарм-эш-Шейх в Египте. Переговоры прошли «позитивно», они продолжатся 7 октября в полдень по местному времени, сообщили AFP два источника, близких к переговорной группе «Хамас».

Встреча прошла при посредниках из Катара, Египта, США и Турции, сообщили египетская газета Aleqaria и Erem News со ссылкой на источники в палестинском движении. В состав делегации «Хамас» вошли лидер движения Халиль аль-Хайя и командующий ячейкой движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин. Они пережили покушение на группировку в Дохе.

На встрече «Хамас» заявил, что израильские бомбардировки сектора Газа представляют «реальную проблему для освобождения заключенных», сообщили источники изданий. По их словам, на переговорах стороны обсуждали вывод израильских войск из сектора Газа, обмен пленными, неотложные гуманитарные вопросы. Посредники пытаются установить четкие сроки для процесса обмена и достичь перемирия на местах.

Переговоры Израиля и «Хамас» начались 6 октября в Египте. Стороны планировали обсудить условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Соединенные Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер.