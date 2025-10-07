Глава Минобороны Словакии Калиняк исключил поставку Украине военной помощи

В 14-й пакет помощи Словакии для Украины войдут только гуманитарные грузы, сообщил министр обороны Роберт Калиняк. Он исключил поставку военной техники Киеву.

«Мы четко дали понять, что больше не будем передавать Украине оружие или аналогичные предметы, а будем предоставлять только нелетальную и, следовательно, гуманитарную помощь»,— приводит слова господина Калиняка агентство TASR. Украинская сторона предложила передать Словакии технологии для подавления беспилотников, добавил Роберт Калиняк.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что первым шагом к урегулированию российско-украинского конфликта должен стать четкий отказ Украины от возможного вступления в НАТО.