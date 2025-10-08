Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП с четырьмя погибшими в Ижевске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад о дорожной аварии в Ижевске, в которой погибли четыре человека. Главе ведомства представят доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах ДТП, сообщили в Следкоме.

Напомним, дорожная авария произошла 7 октября около 14:30 на перекрестке улиц Удмуртской, Кирова и Авангардной. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris под управлением 65-летнего водителя выехал на встречную полосу на красный свет, где сбил троих человек на пешеходном переходе. После этого машина врезалась в автобус, следующий из Перми в Казань. На кадрах с видеорегистратора свидетеля видно, что автомобиль пересекал перекресток на высокой скорости.

Водитель Hyundai Solaris и три пешехода — женщины 61, 67 и 22 лет — погибли на месте ДТП. В автобусе находились 15 человек: 37-летний шофер и пассажиры не пострадали. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (по части 2 предусмотрено до шести лет лишения свободы). Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

На место аварии приезжал глава города Дмитрий Чистяков. Градоначальник дал указание помочь пассажирам автобуса добраться до вокзала и других пунктов назначения.