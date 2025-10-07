Входивший в топ-50 шеф-поваров России Олег Колисниченко умер в 37 лет

Бренд-шеф Pinci и ресторана «Москва-Стамбул» Олег Колисниченко скончался в возрасте 38 лет. Об этом сообщила ресторанный критик Катерина Смирнова в Telegram-канале. Как она сообщила «РИА Новости», господин Колисниченко был госпитализирован после боли в сердце и впал в кому.

Фото: @kolisnichenko_oleg

Катерина Смирнова уточнила, что 3 октября у Олега Колисниченко возникли проблемы с сердцем, после чего его доставили в больницу. Он не вышел из комы и скончался. Прощание с шеф-поваром пройдет 9 октября в Казанской церкви в Нижнем Новгороде. Церемония начнется в 11:00.

Олег Колисниченко был одним из ведущих шеф-поваров России, входя в топ-50 профессионалов страны. Около года назад он переехал из Ростова в Нижний Новгород. В 2024 году он был признан лучшим шеф-поваром юга России по версии Wheretoeat South.