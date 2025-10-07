МТС ежегодно вкладывает в облачный бизнес около 10 млрд рублей

МТС (MOEX: MTSS) ежегодно инвестирует в развитие облачного бизнеса около 10 млрд руб., рассказал в интервью «Ъ» президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев.

Для развития облачного бизнеса группа активно вкладывается в центры обработки данных (ЦОД). Так, в конце сентября холдинг открыл новый модуль на 600 стоек в дата-центре GreenBush. В 2026 году «Экосистема МТС» рассчитывает реализовать проект специального дата-центра для ИИ с высоконагруженными серверными стойками «Он более компактный, и у него гибридная система охлаждения»,—рассказал господин Алиев.

Подробнее — в интервью Ровшана Алиева «Ъ».