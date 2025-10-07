Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МАГАТЭ: удар ВСУ по Нововоронежской АЭС не сказался на ядерной безопасности

Уровень радиации на Нововоронежской АЭС не изменился после ночного удара ВСУ. Об этом сообщило в соцсети X Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«АЭС никогда не должны подвергаться атакам»,— приводит МАГАТЭ слова своего гендиректора Рафаэля Гросси.

Ранее «Росэнергоатом» сообщил, что Нововоронежская АЭС подверглась атаке беспилотником. Дрон врезался в градирню — охладительную башню станции, принадлежащую к действующему энергоблоку.

Нововоронежская атомная станция находится в 45 км к югу от Воронежа и является крупнейшим поставщиком электроэнергии в регионе.

Новости компаний Все