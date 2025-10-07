Нововоронежскую АЭС атаковал беспилотник ВСУ

Ночью 7 октября в Воронежской области техническими средствами был подавлен беспилотник ВСУ. Он врезался в градирню Нововоронежской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба «Росэнергоатома», который является оператором станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нововоронежская АЭС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Нововоронежская АЭС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дрон столкнулся с башенной испарительной градирней энергоблока №6, после чего взорвался. На градирне «остался темный след», но разрушений и пострадавших нет, заверили в «Росэнергоатоме». Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории «соответствует естественным природным значениям», добавили в компании.

Сейчас на Нововоронежской АЭС работают энергоблоки №4, 5 и 6. Энергоблок №7 находится на плановом ремонте с 4 октября. Общая мощность станции — 2556 МВт.

В сентябре российские власти сообщали об атаках ВСУ на Курскую АЭС и Смоленскую АЭС.