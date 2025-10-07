«Спартак» одержал первую в сезоне КХЛ сухую победу

Московский «Спартак» со счетом 3:0 дома обыграл команду «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победную шайбу на свой счет записал нападающий Никита Коростелев, он возглавил таблицу лучших снайперов турнира (на его счету 9 голов).

Помимо него отличились Нэйтан Тодд и Михаил Мальцев. «Спартак» впервые в сезоне победил всухую. Его вратарь Дмитрий Николаев в десятый раз за карьеру в КХЛ отыграл на ноль. Для этого ему потребовалось отразить 20 бросков.

«Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции (13 матчей, 15 очков). «Шанхай» опустился на пятую строчку (11 матчей, 14 очков).

Тем временем в Нижнем Новгороде магнитогорский «Металлург» обыграл местное «Торпедо» — 5:1 — и вновь возглавил сводную таблицу регулярного чемпионата. В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» дома справилась с «Сочи» (3:1), казанский «Ак Барс» на своем льду одолел астанинский «Барыс» (4:3), хабаровский «Амур» в гостях одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1).

Арнольд Кабанов