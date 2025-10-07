«МТС AdTech» и «МТС Юрент» будут технически готовы к IPO к концу году

Маркетинговая платформа «МТС AdTech» и сервис кикшеринга и байкшеринга «МТС Юрент» будут технически готовы к IPO к концу года. Об этом сообщил президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев.

«Остальное зависит от рынка,— сказал господин Алиев в интервью “Ъ”.— Посмотрим, как пойдет». Он добавил, что «Экосистема МТС» готовит к IPO все компании. «Но выйдут ли они, зависит от рынка»,— отметил он.

Президент компании добавил, что AdTech и «МТС Юрент» перейдут под собственные бренды после ребрендинга «Экосистемы МТС».

Подробнее — в интервью Ровшана Алиева «Ъ».