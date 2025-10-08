4 тысячи человек поддержали петицию «Спасем Енот Парк в Ижевске» во «ВКонтакте»

Более 4,5 тыс. человек поддержали петицию «Спасем Енот Парк в Ижевске» (сохранено оригинальное название) в тематическом сервисе во «ВКонтакте». Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», автор обращения — официальная группа веревочного комплекса в соцсети, на стене которой 6 октября появился пост с сообщением о «рейдерском захвате» и отстранении руководства от управления «Енот-парком». Отметим, что петиция не имеет юридической силы, свой голос отозвать невозможно.

В петиции выдвигается несколько требований. Во-первых, госорганы, включая прокуратуру, должны инициировать проверку «законности смещения прежнего руководства» и «правомерности захвата парка». Во-вторых, необходимо провести проверку трудового законодательства и требований безопасности в «Енот-парке», включая квалификацию персонала. В-третьих, следует принять меры по недопущению к работе с несовершеннолетними тех, кому это запрещено законом.

Напомним, 6 октября в группе «Енот-парка» во «ВКонтакте» появился пост с сообщением о рейдерском захвате объекта с привлечением ЧОПа. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», об этом заявил совладелец спорткомплекса Андрей Азябин (директор, доля 49%). Предполагаемым рейдером оказался соучредитель «Енот-парка» Андрей Кудрин (гендиректор, доля 51%). Он назвал эту информацию «вбросом» и отверг обвинения.

Как оказалось, чоповцы прибыли на территорию парка еще 25 сентября. Спустя полторы недели, 4 октября, сотрудники спорткомплекса устроили бойкот, и на некоторое время парк перестал работать. Сейчас спорткомплекс функционирует. Андрей Азябин, по словам гендиректора, отстранен от управления парком.

Стороны выдвигают друг к другу ряд претензий. В частности, директор заявляет о том, что Андрей Кудрин не может работать с детьми из-за запрета по условной судимости. Гендиректор указывает, что Андрей Азябин создал ИП на оказание услуг «Енот-парком», при этом никаких договорных отношений между предпринимателем и спорткомплексом никогда не было.

