Учредители распушили хвосты

Совладелец ижевского спортивного комплекса «Енот-парк» Андрей Азябин заявил о рейдерском захвате объекта с привлечением ЧОПа, который организовал гендиректор Андрей Кудрин. Руководитель, в свою очередь, назвал эту информацию вбросом и отверг обвинения. В минувшие выходные сотрудники устроили бойкот, и на некоторое время парк перестал работать. Сейчас спорткомплекс функционирует. Гендиректор добавил, что Андрей Азябин отстранен от управления парком. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», стороны конфликта обратились в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Как узнал «Ъ-Удмуртия», полиция проводит проверку по ситуации вокруг ижевского веревочного спортивного комплекса «Енот-парк»: один из соучредителей объекта Андрей Азябин обвинил совладельца Андрея Кудрина в рейдерском захвате и отстранении «законного руководства» от управления организацией. Информация об этом появилась на странице парка во «ВКонтакте» сегодня, 6 октября.

«Ъ-Удмуртия» связался с участниками спора. Господин Азябин рассказал, что «захват был совершен с помощью одного из ЧОПов Ижевска». Это произошло полторы недели назад, 25 сентября. На кадрах, распространяемых в соцсетях, видно, что в парке находились сотрудники охранного предприятия «Ижевская служба безопасности». ЧОП ситуацию не прокомментировал, сославшись на разбирательство при участии полиции. В «Енот-парк» в тот день приезжали сотрудники Росгвардии и МВД.

Господин Кудрин назвал слова о рейдерском захвате «вбросом». По его словам, ЧОП использовался для охраны территории. «Рейдерский захват — это когда объект захватывают посторонние люди. Я же являюсь гендиректором»,— добавил он изданию «Ъ-Удмуртия».

Отметим, что Андрей Кудрин (гендиректор) владеет долей ООО «Аманис» в 51%, Андрей Азябин (директор) — в 49%. Микропредприятие было зарегистрировано восемь лет назад, основной ОКВЭД — деятельность парков отдыха и пляжей. Спортобъект открылся в 2019 году. В 2024 году чистая прибыль «Аманиса» составила 7,4 млн руб. при выручке 24,4 млн руб. Площадь веревочного спортобъекта — 600 кв. м.

«Енот-парк» перестал работать в субботу, 4 октября, из-за невыхода сотрудников на смену. По словам Андрея Азябина, «никто из них не хочет работать» с господином Кудриным. Один из аргументов, который озвучивает совладелец, — запрет на работу с несовершеннолетними из-за условной судимости по части 2 статьи 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Приговор был вынесен в декабре 2022 года (копия решения Первомайского райсуда Ижевска есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия»).

На это Андрей Кудрин ответил, что не взаимодействует с детьми, а «осуществляет общее управление». «С несовершеннолетними у нас работают специально обученные люди — инструкторы, аниматоры и так далее»,— сказал он. Сейчас парк функционирует.

Андрей Азябин добавил, что по уставу компании все решения принимаются двумя третями голосов, а значит необходимо согласие двух совладельцев. Он рассказал, что в мае 2025 года нотариус постановила отказать в совершении нотариального действия по общему собранию совладельцев «Аманиса» (документ есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия»), на котором вопрос о продлении полномочий Андрея Кудрина как гендиректора. В постановлении идет ссылка на ответ минсоцполитики Удмуртии, что Андрей Кудрин не обращался в межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних за получением доступа к работе с детьми. Нотариус посчитала это «противоречащим основам нравственности и порядка», что названо основанием для «признания решения собрания ничтожным».

Господин Кудрин заявил, сославшись на устав, что органом управления парком является гендиректор — решения принимаются единолично. «Андрей Азябин отстранен от работы»,— отметил он. Андрей Кудрин добавил, что перед этим решением, в сентябре, он получил договор на оказание услуг «Енот-парка», заключенный с заказчиками от имени ИП Азябина. По его словам, никаких договорных отношений между спорткомплексом и ИП никогда не было. «На протяжении нескольких месяцев парк работал — оказывались все развлекательные услуги, но деньги на расчетный счет не поступали»,— сказал гендиректор. Он добавил, что по этому вопросу проводится проверка.

На это господин Азябин ответил, что гендиректор «блокировал работу парка и загонял организацию в долги». По его словам, ИП было заведено для продолжения функционирования спорткомплекса. «Директора нет, соответственно, кончилась касса, то есть ОФД-накопитель. Надо было платить по счетам и принимать платежи. Пришлось завести ИП»,— рассказал совладелец.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Стороны конфликта написали заявления в полицию, готовятся исковые заявления. Несмотря на разборки совладельцев, «Енот-парк» продолжает работать.

Евгений Щепелев, Полина Сичинава