Путин поручил обеспечить безопасность энергетических объектов России

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба поручил обеспечить безопасность гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической.

«Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары в глубь российской территории по абсолютно мирным объектам»,— сказал глава государства (цитата по сайту Кремля).

По словам господина Путина, армия России с начала года заняла 212 населенных пунктов, то есть 4,9 тыс. кв км территории. Предприятия оборонного комплекса обеспечивают потребности российской армии в полном объеме, добавил президент.