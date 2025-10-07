Путин: армия России заняла почти 5 тыс. кв км территории с начала года

Вооруженные силы России заняли 212 населенных пунктов, то есть 4,9 тыс. кв км с начала года, заявил президент Владимир Путин.

«Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения»,— сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и Генштаба (цитата по сайту Кремля).

По словам господина Путина, украинская армия пытается наносить удары вглубь российской территории по мирным объектам.