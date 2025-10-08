Пять минут, пилот нормальный

Федеральная антимонопольная служба на пленарном заседании стартовавшей в Сочи ежегодной конференции отчиталась о ходе работы по обновлению ФГИС «Тариф». Активное применение системы на практике запланировано на 2026 год, пока же ее функционал тестируется в рамках пилотного проекта. Работа идет с 2024 года — именно тогда, после перехода в ведение экономического и цифрового вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко, ФАС сосредоточилась на переводе процессов тарифного регулирования в цифровой формат.

7 октября в Сочи стартовала конференция Федеральной антимонопольной службы (ФАС), посвященная тарифному регулированию. В числе прочих тем на пленарном заседании обсуждался вопрос обновления федеральной ГИС «Тариф» и ее переноса на единую цифровую платформу «Гостех» — широкое применение сервиса запланировано на 2026 год, рассказали участникам мероприятия глава регулятора Максим Шаскольский и его профильный заместитель Нелли Галимханова.

«Мы последовательно переходим от стандартизации <...> к полной автоматизации (тарифного регулирования.— “Ъ”) на базе ФГИС "Тариф"»,— сказал господин Шаскольский, уточнив, что предварительные испытания госинформсистемы уже пройдены, к участию в пилотном проекте привлечены 15 регионов. Среди них, отметим, Московская и Челябинская области, которые, по словам Нелли Галимхановой, «наиболее активно и полно» дают центральному органу обратную связь. «Широкое» же внедрение сервиса ожидается в 2026 году, отметил глава ФАС.

Часть работы по обновлению федеральной ГИС уже выполнена. «Мы, по сути, запустили цифровую трансформацию в сфере ЖКХ»,— рассказала госпожа Галимханова о достигнутых к настоящему моменту результатах. Так, например, в первой половине 2025 года запущен сбор данных инвестпрограмм в сфере ЖКХ и экспертных заключений в сфере теплоснабжения, создан федеральный реестр принятых тарифов и тарифных решений и реализован функциональный блок аналитики. Кроме того, в обновленную систему перенесено более 1 млн исторических данных по тарифам — эта работа, которая, как отметила заместитель руководителя ФАС, идет «непросто» и «в сжатые сроки», будет продолжена. Среди задач, которые предстоит решить к концу текущего года, она перечислила создание реестра регулируемых организаций, инфраструктуры и инвестиционных программ, интеграцию ФГИС со смежными ведомствами (этого уже удалось добиться в случае с ФНС) и перенос всех процессов сбора отчетности в новую систему.

Регулирование тарифов перешло к ФАС в 2015 году, после упразднения Федеральной службы по тарифам (см. “Ъ” от 10 сентября 2015 года). Спустя пять лет для проведения тарифной реформы и цифровизации сектора (тогда они планировались для балансировки интересов участников готовившегося правительством «инвестиционного бума» и инфраструктурных игроков) его главой назначили Максима Шаскольского, сменившего на посту Игоря Артемьева. Новый руководитель антимонопольной службы был необходим Белому дому для проведения работы по оптимизации тарифов, а выбор кандидатуры господина Шаскольского был обусловлен его опытом на должности вице-губернатора Санкт-Петербурга: тогда нынешний глава ФАС эффективно согласовывал с монополиями рост тарифов ниже «тарифного потолка» (см. “Ъ” от 11 ноября 2020 года). На работе же по переводу тарифов в цифровой формат регулятор сосредоточился в 2024 году, после того как его деятельность была передана в ведение двух вице-премьеров: «экономического» Александра Новака и «цифрового» Дмитрия Григоренко (см. “Ъ” от 30 июля 2024 года). Тогда ключевым этапом цифровизации антимонопольной службы и был назван запуск сервиса тарифного регулирования на платформе «Гостех» — необходимость в этом объяснялась нуждой Белого дома в актуальных и полных данных о ценах на товары и услуги, формируемых в стране после ухода с российского рынка иностранных поставщиков в 2022 году.

Полина Попова, Сочи