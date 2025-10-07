На мебельном складе в Екатеринбурге произошел крупный пожар

В Екатеринбурге загорелся мебельный склад на улице Фронтовых бригад. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. По информации «РИА Новости», площадь пожара достигла 1 тыс. кв м.

Пожар начался вечером 7 октября. В здании загорелась кровля. В тушении участвуют 30 специалистов с применением 12 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Пресс-служба Уральского турбинного завода опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о том, что пожар произошел на территории объекта. УТЗ работает штатно. «Возгорание произошло на соседнем предприятии по производству мебели, которое находится на той же промышленной площадке, что и УТЗ»,— подчеркнули в пресс-службе.