В Екатеринбурге загорелся мебельный склад на Эльмаше

В Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад загорелся мебельный склад, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составляет 900 кв. метров. На месте работают 12 единиц техники и 30 спасателей. Информации о пострадавших не поступало, отметили в МЧС. Сообщение о возгорании кровли здания поступило вечером 7 октября.

На Уральском турбинном заводе (УТЗ) опровергли ранее появившуюся информацию о том, что пожар произошел на территории УТЗ. «Возгорание произошло на соседнем предприятии по производству мебели, которое находится на той же промышленной площадке, что и УТЗ. На заводе возгорания нет, предприятие работает в штатном режиме»,— прокомментировал представитель пресс-службы УТЗ.

Полина Бабинцева