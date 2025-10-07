Бизнесы МТС переходят под самостоятельные бренды

«Экосистема МТС» проводит масштабный ребрендинг. Все бизнес-вертикали экосистемы МТС (MOEX: MTSS) перейдут под собственные бренды, исключением станет только МТС-банк, который сохранит преемственность телеком-компании. Об этом рассказал в интервью «Ъ» президент «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сама же «Экосистема МТС», которая объединила в себе активы МТС за пределами телеком-индустрии, также сменит название — на ERION. «Это сочетание слов Era и Ion. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы. То есть мы как бы со скоростью заряженной частицы движемся в новое»,— объяснил господин Алиев.

Свои бренды получат медиахолдинг МТС, маркетинговая платформа МТС AdTech, а также шеринг самокатов и велосипедов «МТС Юрент», который станет самостоятельным брендом.

По словам господина Алиева, бизнесы МТС после реструктуризации взаимодействуют между собой на рыночных условиях, оставаясь при этом «супервзаимосвязанными». Ровшан Алиев объясняет, что ребрендинг должен привести к тому, что каждая компания холдинга создаст в итоге свое собственное имя.

