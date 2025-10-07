«Хамас» потребовал международных гарантий вывода войск Израиля из Газы

«Хамас» требует международных гарантий окончательного прекращения огня в секторе Газа и вывода войск Израиля из анклава. Об этом сообщил «Аль-Джазира» источник в палестинском движении.

Собеседник издания подчеркнул, что освобождение последнего заключенного должно совпасть с окончательным выводом израильских военнослужащих. Во второй день переговоров 7 октября «Хамас» и Израиль обсуждали план отвода войск еврейского государства и сроки освобождения израильских заложников, добавил представитель движения.

Переговоры Израиля и «Хамаса» при посредничестве США начались 6 октября в Шарм-эль-Шейхе. Инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта включает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов после публичного принятия плана сторонами.

