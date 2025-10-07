Старый добрый Tomahawk

Tomahawk — семейство высокоточных дозвуковых крылатых ракет. Модификации отличаются по типу боевой части и способу базирования (сухопутный, корабельный или подводный).

Разработка ракеты велась в США в 1970-е годы. На вооружение Tomahawk поступили в 1983 году. Первое боевое применение — 1991 год, операция «Буря в пустыне» в Ираке.

Первая модификация Tomahawk — Block I — имела три варианта исполнения: ядерный морской (TLAM-N, отправлены на хранение в 1991 году, ликвидированы в 2000-е годы), ядерный наземного базирования (BMG-109G, уничтожены в соответствии с Договором о ракетах средней и меньшей дальности, ДРСМД) и морской неядерный противокорабельный (TASM, в 1994 году сняты с вооружения и переоборудованы в модификацию Block IV). Первые два имели дальность до 2500 км, последняя — около 500 км.

Block II — в вариантах TLAM-C (для работы по укрепленным целям) и TLAM-D (облегченная ракета с кассетной боевой частью). На вооружении в США с конца 1980-х. Дальность — до 1250 км.

Block III — с системой наведения GPS. Поступили на вооружение в 1993 году. Имеют дальность до 1600 км.

Block IV TLAM-E — модификация 2004 года. Единственная находящаяся в серийном производстве. Оснащена каналом передачи данных, может быть перенаправлена в полете, способна барражировать над целью. Дальность — до 1600–1800 км.

Block V — модификация 2021 года с улучшенной навигацией и нацеливанием в полете. Block Va поражает надводные объекты, Block Vb оснащен проникающей боевой частью JMEWS для уничтожения наземных целей.

После выхода США из ДРСМД в 2019 году началась разработка новых сухопутных платформ запуска Tomahawk для армии и корпуса морской пехоты. Первые такие комплексы Typhon уже развернуты и задействованы в учениях. Среди союзников США планы размещения Tomahawk на наземных пусковых установках Typhon имеют Япония и Германия.

Дмитрий Квасов