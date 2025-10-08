Рынок травит байки

Рынок новых мотоциклов в Петербурге вырос за три квартала на 17%, до 2501 штуки. Наиболее востребованными остались байки китайской и индийской сборки. Эксперты связывают рост продаж год к году с доступностью иностранных моделей для широкого круга покупателей, а также локализацией некоторых брендов в РФ.

За девять месяцев 2025 года в Петербурге продали 2501 новый мотоцикл, что на 17,8 % больше, чем в январе — сентябре 2024 года (20 123 штуки). В Ленобласти показатель по отношению к прошлому году вырос на 20,8%, с 453 до 547 мотоциклов, подсчитали в агентстве «Автостат» для «Ъ-СПб».

В лидерах продаж за три квартала по-прежнему китайский Voge. За этот период в городе был приобретен 341 мотоцикл этой марки. Рост год к году — 36,9%. Также увеличилось число регистраций у индийского бренда Royal Enfield — 224 единицы (рост на 31,8%), уссурийской марки Regulmoto (выпускается в КНР) —195 единиц (рост на 26,6%) и китайского CFMoto (171). Российская марка Motoland с производством в КНР немного снизила продажи: со 128 единиц в 2024 году до 123 в 2025 году.

В Ленобласти продажи год к году выросли у Regulmoto (83 штуки в 2025-м против 59 в 2024-м), Voge (45 и 22) и Royal Enfield (30 и 16). У Motoland и индийского Bajaj продажи упали на 10 и 15 единиц соответственно.

По итогам 2024 года в Петербурге самыми востребованными моделями были Voge 300, Bajaj Dominar и KTM Аdventure. Также невысокий спрос наблюдался на Motoland XL250, Benelli TRK, Regulmoto Sport и Fuego Tekken.

Автоэксперт Андрей Трой связывает рост рынка новых мотоциклов с доступностью китайских и индийских марок для широкого круга покупателей. Кроме того, продажам помогают локализация многих марок в России и отсутствие отечественных конкурентов.

Среди факторов, повлиявших на увеличение продаж, эксперт упоминает улучшение инфраструктуры и повышение культуры вождения, активное развитие мотоспорта, а также «сложности» на вторичном рынке, откуда покупатель перетек к новым доступным китайским и индийским брендам.

Руководитель компании С.МОТО Сергей Фивейский также указывает на доступность китайских и индийских мотоциклов, которые при сопоставимых или лучших технических и потребительских свойствах стоят дешевле своих конкурентов из Японии, Америки и других стран. К тому же за последние десять лет производители из Китая и Индии сделали серьезный рывок: научились выпускать и продавать на весь мир не только малокубатурную технику, но и мотоциклы, подлежащие учету. Все это вместе с геополитикой приводит к росту доверия российских мотолюбителей к китайской и индийской технике, говорит эксперт. По итогам года динамика роста продаж новой мототехники сократится и, по прогнозу господина Фивейского, рост составит 10–15%.

Владимир Колодчук