Не солнечно и не очень ветрено

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), мировая мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 году вырастет в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом. Впрочем, прогноз по темпам роста ВИЭ на 2025–2030 годы снижен на 5% по сравнению с ожиданиями, которые агентство опубликовало в октябре 2024 года, что связано «с политическими, регуляторными и рыночными тенденциями». Пересмотр связан с ухудшением ситуации с внедрением зеленых источников энергии в США и переходом к рыночному ценообразованию в этой сфере в Китае.

МЭА опубликовало доклад о ситуации в сфере возобновляемых источников энергии и прогноз ее развития до 2030 года. По нему мировая мощность ВИЭ вырастет в 2,6 раза к 2022 году и удвоится в период с 2025 по 2030 год — рост составит 4600 гигаватт (ГВт), что сопоставимо с совокупной генерацией Китая, Европейского союза и Японии, а в целом ВИЭ покроет почти 30% мирового потребления электроэнергии, что вдвое превысит сегодняшний уровень.

Впрочем, еще в 2024 году в агентстве ожидали, что к 2030 году общая мощность всех объектов ВИЭ в мире вырастет на 5500 ГВт, прирост новых мощностей будет ускоряться каждый год и в 2030-м составит 940 ГВт (см. “Ъ” от 15 октября 2024 года). В целом глобальный прогноз роста возобновляемой энергетики к 2030 году сокращен на 248 ГВт по сравнению с прогнозом прошлого года, при этом цифры ни старого, ни тем более нового прогноза не соответствуют обязательствам по утроению показателя к базе 2022 года, принятым на COP28.

Оценки роста ВИЭ на 2025–2030 годы снижены на 5% к прошлогодним в связи с «с политическими, регуляторными и рыночными тенденциями». Отметим, в прошлогоднем прогнозе МЭА рост использования ВИЭ до 2030 года должны были обеспечить именно США и Китай — теперь с ними же связаны ухудшения перспектив зеленой генерации. Так, страновой показатель для США снижен почти наполовину. В частности, это связано с отказом от налоговых льгот для ВИЭ, ростом пошлин на импорт, приостановкой аренды новых морских ветряных электростанций и ограничением выдачи разрешений на строительство наземных ветряных и солнечных фотоэлектрических установок на федеральных землях.

Еще один фактор, который окажет давление на темпы роста развития ВИЭ в мире,— политика КНР. Переход страны от фиксированных тарифов на энергию ВИЭ к аукционам (см. “Ъ” от 29 августа) увеличивает риски зеленых проектов. Впрочем, даже при этом на долю Китая по-прежнему придется почти 60% мирового прироста мощностей ВИЭ. В МЭА оценивают его в 465 ГВт в 2025 году, что станет новым рекордом.

Перспективы развития ВИЭ в Индии, Европе и большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой также позитивны. Так, Индия, по прогнозам МЭА, станет вторым по темпам роста рынком ВИЭ в мире — его мощность должна вырасти в 2,5 раза за пять лет. Прогноз для Ближнего Востока и Северной Африки также пересмотрен в сторону повышения — на 25%. Эти показатели вытолкнут на новые максимумы и общемировой прирост мощности — он превысит 750 ГВт (после почти 685 ГВт годом ранее — это рекордный показатель за все время подсчетов). На солнечную и ветроэнергетику, по оценкам МЭА, до 2030 года будет приходиться 96% всех ВИЭ, поскольку они являются наиболее доступными вариантами внедрения зеленых технологий практически в любой стране мира. Солнечная генерация при этом будет обеспечивать около 80% роста мощностей сектора.

Однако в сфере ВИЭ в мире все заметнее проявляется ряд проблем, констатируют в агентстве. В их числе интеграция зеленых источников энергии с традиционными сетями, уязвимость цепочки поставок и нехватка финансирования. Например, ветроэнергетика сталкивается с задержками с вводом в эксплуатацию новых установок (из-за длительности производства) — из-за этого прогноз роста сектора на ближайшие пять лет был пересмотрен в сторону понижения более чем на 25%. Финансовая устойчивость производителей оборудования для ВИЭ также остается серьезной проблемой. Так, в Китае цены на солнечные панели упали с 2023 года более чем на 60% (из-за избытка предложения модулей и конкуренции), что привело к снижению маржи крупнейших производителей. Поставщики ветроэнергетических установок за пределами Китая также продолжают испытывать финансовые трудности — их совокупные убытки в прошлом году составили $1,2 млрд.

Анна Королева