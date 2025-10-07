Группа ФИНГО формирует свою экосистему

Группа ФИНГО формирует экосистему в сфере газоочистки, об этом рассказал коммерческий директор предприятия Павел Комиссаров в рамках участия в XVIII Международной конференции «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА 2025».

Его доклад был посвящен комплексным решениям Группы ФИНГО, а также передовым технологиям, комплексному инжинирингу и профессиональному сервисному сопровождению.

«Сейчас наша компания развивает новое стратегическое направление — сервисное обслуживание и если раньше мы были известны, только как производители газоочистного оборудования, то сейчас формируем полноценную экосистему. Для нас это очень важный этап, и мы прикладываем максимум усилий, чтобы сервисное направление стало таким же сильным, как производство и инжиниринг. Среди сервисных задач, которые мы решаем для клиентов — техническое обслуживание, диагностика и мониторинг оборудования, обучение и инструктаж персонала, долгосрочные сервисные контракты или постгарантийное обслуживание. По сути, мы создаем для наших клиентов не просто набор услуг, а систему поддержки ФИНГО-Сервис, которая станет гарантом бесперебойной работы газоочистных установок на долгие годы»,— рассказал Павел Комиссаров.

Он также отметил, что продуктовая линейка ФИНГО охватывает полный спектр промышленных газоочистных решений, который расширяется за счет внедрения передовых технологий, отвечающих требованиям НДТ и национальных проектов. Среди передовых разработок — электрофильтры с жесткими коронирующими электродами, которые позволяют снизить капитальные вложения более чем на 30%, а также системы сероочистки дымовых газов для угольной энергетики, отвечающие актуальным экологическим нормам.

Уникальной особенностью Группы ФИНГО является собственный Инжиниринговый центр в Москве, объединяющий более 70 специалистов. Подразделение обеспечивает сопровождение проекта в рамках полного цикла, включая технический аудит, разработку проектных решений с использованием методов цифрового моделирования, производство оборудования на собственных производственных площадках — Семибратовском заводе газоочистного оборудования (СЗГО) и ФИНГО-Сибири, а также монтаж и пусконаладку под ключ.

XVIII Международная конференция «ПЫЛЕГАЗООЧИСТКА 2025» прошла в Гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве, она была посвящена основному и вспомогательному оборудованию систем аспирации, вентиляции и газоочистки на предприятиях металлургии, энергетики, нефтегазовой, химической, цементной, целлюлозно-бумажной, горнорудной и других отраслей промышленности.

