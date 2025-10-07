Ветерана-«афганца» и экс-офицера ГРУ обвиняют в растрате санатория ЦК КПСС «Русь»

Как стало известно «Ъ», МВД завершило расследование уголовного дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» вместе с 43 га земли в Подмосковье.

В хищении актива, переданного в управление инвалидам войны в Афганистане, обвиняются экс-лидер офицер ГРУ Андрей Чепурной и ветеран-«афганец» Валерий Белялов, организация которого получила недвижимость. Следствие установило, что в 2017 году все 48 объектов санатория «Русь» были выведены из общества и безвозмездно переданы АНО «Ветеран-Русь». Фигуранты продолжали использовать санаторий, ежемесячно получая около 7 млн руб., которые тратились «по собственному усмотрению».

Андрею Чепурному предъявлены обвинения в двух эпизодах растраты в особо крупном размере и мошенничестве. Для погашения ущерба в 3 млрд руб. арестованы три квартиры, одна из которых оценивается в 50 млн руб. Свою вину господа Чепурной и Белялов не признали. По словам господина Чепурного, он не участвовал в собрании, на котором решалась судьба санатория.

