«Русь» растратная

Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование громкого уголовного дела о растрате бывшего санатория ЦК КПСС «Русь» вместе с 43 га земли в Подмосковье. В хищении актива, переданного в управление инвалидам войны в Афганистане, обвиняется их экс-лидер офицер ГРУ Андрей Чепурной и ветеран-«афганец» Валерий Белялов, организация которого получила недвижимость. У экс-полковника Чепурного для погашения ущерба в 3 млрд руб. арестовали три квартиры, одна из которых оценивается в полсотни миллионов.

Завершая разбирательство, следователи управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента (СД) МВД предъявили бывшему председателю Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) и военной травмы — «Инвалиды войны» Андрею Чепурному обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и аналогичном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в 2017 году все 48 объектов санатория «Русь» (Центр восстановительной терапии им. Михаила Лиходея), находящиеся в подмосковной Рузе, решением руководства ОООИВА были выведены из общества и безвозмездно переданы зарегистрированному в Томске АНО «Ветеран-Русь» (его создателями выступали те же руководители ОООИВА). Общество получило санаторские корпуса, огромную территорию в лесу на берегу водохранилища, у которого они стоят, автодороги, причалы, фонтаны, хозяйственные постройки и проч.

Выведя в подконтрольную им организацию «Русь», оцениваемую в 3 млрд руб., фигуранты продолжали ее использовать, ежемесячно получая порядка 7 млн руб. Деньги тратились обвиняемыми «по собственному усмотрению».

Сам Андрей Чепурной и ветераны, которые его поддерживали, тогда утверждали, что данные действия были направлены на спасение санатория. Якобы на один из немногих активов, оставшихся у ветеранов-«афганцев», претендовали их бывшие сослуживцы во главе с Францем Клинцевичем и государство. Тогда организацию действительно проверял Минюст, обнаруживший многочисленные нарушения в ее работе. В частности, что с 2014 по 2017 год на ее содержание из бюджета было выделено почти 580 млн руб., половина из которых ушла на финансирование центрального аппарата.

Ряд документов до ревизии и вовсе пропали, поэтому проверяющие не смогли разобраться со всей ее деятельностью. В феврале 2020 года Верховный суд России по иску Минюста ликвидировал организацию.

Следует напомнить, что ОООИВА являлась правопреемником другой организации — Российского фонда инвалидов войны в Афганистане. Последний получил от властей беспрецедентные льготы, борьба за которые привела к многочисленным преступлениям. Наиболее громким стал взрыв в ноябре 1996 года бомбы на могиле одного из создателей фонда Михаила Лиходея (убит в 1994 году) на Котляковском кладбище. В результате него погибли 14 человек, а еще 30 были ранены.

После ликвидации ОООИВА Андрей Чепурной получил два года условно за хищение денег общества. Вынося мягкий приговор, суд учел, что бывший лидер «афганцев» является инвалидом 3-й группы и награжден двумя орденами Красной Звезды. Андрей Чепурной воевал в Афганистане в 1985–1987 годах, будучи заместителем командира роты и ротным в составе 334-го отдельного отряда специального назначения ГРУ (место дислокации Асадабад).

Помимо хищения санатория, построенного для ЦК КПСС, потом находившегося в ведении администрации президента России, а в 1992 году переданного «афганцам», теперь господину Чепурному инкриминируют растрату 1 млн руб. средств общества и попытку получить компенсацию за якобы не выплаченную зарплату еще на 1,5 млн руб. Свою вину он, как и Валерий Белялов, не признал. По словам господина Чепурного, он не участвовал в собрании, на котором решалась судьба санатория. Однако многочисленные свидетели подтвердили, что подписывались под данным решением по просьбе или требованию своего лидера.

Сама «Русь» была арестована в ходе следствия. Кроме того, обеспечительные меры были наложены на три квартиры Андрея Чепурного, одна из которых оценивается в 50 млн руб.

Николай Сергеев