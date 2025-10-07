Совладелец «Торпедо» освобожден из СИЗО из-за проблем со здоровьем

Совладелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев освобожден из СИЗО «Матросская Тишина» под домашний арест по медицинским показаниям. Как выяснил «Ъ», решение Мосгорсуда связано с заключением тюремных врачей, подтвердивших наличие у 68-летнего бизнесмена тяжелых хронических заболеваний, требующих постоянного лечения.

При этом следователи МВД настаивали на сохранении меры пресечения в виде заключения под стражу, указывая на тяжесть обвинений — три эпизода подкупа футбольных арбитров (ч. 2 ст. 184 УК). Однако суд счел, что тяжесть преступления не может быть единственным основанием для содержания в СИЗО, особенно при отсутствии убедительных доводов следствия о возможном побеге.

Подробнее — в материале «Ъ» «В футбольном деле наступило признание»