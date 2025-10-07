ПСБ поддержал Неделю промышленности в Ярославле

ПСБ выступил генеральным партнером Недели промышленности в Ярославле. В рамках деловой программы банк организовал специализированную сессию «Сохранить и приумножить: современные финансовые возможности для вашего бизнеса». Мероприятие объединило экспертов ПСБ и партнеров для презентации комплексных решений корпоративным клиентам и предпринимателям.

В ходе сессии, которую модерировал Максим Быковец, директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ, выступили специалисты банка и его партнеры. Прогнозом по финансовым рынкам и трендам 2025-2026 годов поделился Михаил Нусинов, старший управляющий директор УК ПСБ. Цифровизацию банковских продуктов осветили Роман Миловидов, заместитель директора департамента - начальник управления развития цифровых продуктов ПСБ, и Егор Токмаков, начальник Центра внедрения и сопровождения продуктов управления транзакционного бизнеса ПСБ. Елена Часовских, управляющий директор по ЗПИФ УК ПСБ, рассказала о возможностях закрытых паевых инвестиционных фондов для защиты и роста активов бизнеса. Игорь Бушукин, руководитель по продаже небанковских сервисов ПСБ, презентовал спектр небанковских сервисов для бизнеса, представленных в экосистеме банка.

Ключевыми темами дискуссии стали актуальные инструменты для бизнеса: от цифровых сервисов (РКО, эквайринг, инкассация) до сложных продуктов для инвестирования, хеджирования рисков и защиты активов. Особое внимание было уделено возможностям фондового рынка, ЗПИФ как инструменту конфиденциальности и наследственного планирования, а также аутсорсингу небанковских функций для повышения операционной эффективности компаний.

Ярославль является стратегически значимым регионом для ПСБ. В апреле банк официально зарегистрировал здесь свой головной офис. ПСБ выступает финансовым партнером ключевых проектов в различных сферах, значимых для Ярославской области, активно участвует в формировании кадрового потенциала, реализуя образовательные программы для школьников и студентов.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251