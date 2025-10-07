В ночь с 8 на 9 октября из-за дорожных работ перекроют три участка ЗСД

В связи с дорожными работами с 23:00 8 октября до 6:00 9 октября введут перекрытия на двух въездах и одном съезде ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе оператора магистрали.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Проезд закроют на въезде с Витебской развязки на ЗСД со стороны юга и в обратном направлении — съезде на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера. Также будет перекрыт въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону севера.

Артемий Чулков