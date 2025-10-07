Причины исчезновения из проекта генплана Ульяновска 800 га выясняет прокуратура

Прокуратура Ульяновской области приступила к проверке фактов, изложенных в материале «Ъ» «У города отняли перспективу», а также в обращении депутата регионального заксобрания, председателя комитета по строительству Дмитрия Грачева. Об этом «Ъ-Волга» во вторник сообщили в региональном надзорном органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», из опубликованных мэрией материалов проекта нового генплана Ульяновска следует, что у города исчезла огромная территория — комплекс земельных участков, составляющий в длину около 3,5 км и в ширину около 2,5 км (примерно 800 га), расположенный в Заволжском районе за проспектом Дружбы народов. В действующем генплане от 2007 года этот участок обозначен как зона перспективного развития города под строительство МКД. При этом, согласно кадастровой карте, земельные участки бывшей «зоны перспективного развития города» с 2021 года оказались в частной собственности (из них два участка — с 2011 года). Территория, о которой идет речь, раньше когда-то была занята сельхозугодьями, сейчас она зарастает сорняком и соснами, никем не развивается.

В то же время в Заволжском районе Ульяновска, в том числе в Новом городе (район авиастроителей), уже нет свободных участков под строительство МКД, процветает так называемая точечная застройка с занятием немногочисленных оставшихся зеленых зон общего пользования. В проекте нового генплана большая часть сквера им. авиаконструктора О.К. Антонова, на защиту которого встали жители района, запланирована под застройку (там самолетостроительный завод «Авиастар» планирует строительство четырех МКД для работников предприятия).

При этом региональные власти считают, что дополнительные территории под перспективное развитие города не нужны, о чем заявила зампред Единого градсовета при губернаторе региона Татьяна Тарасова, отметившая, что «в соответствии с проектом нового Генплана планируется использовать пространство города в его существующих границах».

Депутат Дмитрий Грачев просит прокурора области провести проверку и выяснить, по какой причине Ульяновск лишился территории перспективного развития, как и почему участки были отданы в частную собственность, насколько законны в этой части действия региональной власти.

Ульяновская экозащитница Наталия Лазарева сообщила «Ъ-Волга», что в проекте нового генплана были обязаны учесть стратегию развития Ульяновска до 2030 года, разработанную в 2014 году, согласно которой ныне исчезнувшие территории перспективного развития города планировались под строительство новых микрорайонов Ульяновска Sky City и «Аэротрополис», а также «Квартала исследователей».

Сергей Титов, Ульяновск