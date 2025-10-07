Правительство рассчитывает нарастить число поездок интуристов в РФ до 16 млн

Правительство рассчитывает к 2030 году увеличить число въездных туристических поездок в Россию до 16 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма.

Как следует из материалов, упрощение визовых режимов уже позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов. В ближайшее время, согласно документу, правительство планирует установить безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией.

15 сентября Китай запустил экспериментальный безвизовый режим для граждан России. 2 октября президент России Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что об ответном решении России на ввод безвиза для граждан КНР будет объявлено в ближайшее время.