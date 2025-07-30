Чистый убыток «Почты России» вырос почти на 2 млрд рублей
«Почта России» по итогам первого полугодия показала выручку 105,2 млрд руб., что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 1,3 млрд руб. Согласно промежуточной бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ и опубликованной 30 июля, чистый убыток компании составил 10,4 млрд руб. против 8,5 млрд руб. за первые шесть месяцев 2024 года. При этом в отчетном периоде «Почта России» получила 327 млн руб. в виде субсидий от государства, что в три раза больше, чем за весь 2024 год.
Коммерческие направления за первое полугодие 2025 года, как сообщили “Ъ” в пресс-службе, показали рост на 24%, достигнув отметки 2,9 млрд руб. и заместив доход, «выпадающий из-за снижения традиционных услуг». «"Почта" продолжает удерживать социальные тарифы и поддерживать несжимаемую региональную сеть, что пока не позволяет компании продемонстрировать прибыль. При этом "Почта России" эффективно управляла расходами — рост операционных затрат на 6 процентных пунктов ниже инфляции, а цифровизация процессов обслуживания клиентов в отделениях позволила повысить производительность почтовой сети на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом производительность труда в компании выросла на 10%»,— добавили в пресс-службе.
За весь 2024 год «Почта России» отчитывалась об убытке в размере 20,5 млрд руб. В апреле Счетная палата РФ признала компанию неэффективной. В том же месяце Минцифры допустило финансирование ремонта почтовых отделений в селах за счет средств, поступающих в бюджет от повышения штрафов за нарушения ПДД. Также обсуждалось предоставление «Почте России» максимальных льгот от регионов, включая выделение земельных участков и льготную аренду. По словам заместителя главы министерства Олега Качалова, от пополнения бюджета «Почта России» сможет получать каждый год около 5 млрд руб. на «обеспечение модернизации отделений почтовой связи».
Ранее “Ъ” писал, что Минцифры разрабатывает законопроект о мерах нефинансовой поддержки АО «Почта России». По нему компании планируют дать возможность продавать лекарства в отделениях, ввести монополию на продажу марок и доставку писем, изданий и рекламы в почтовые ящики, повысить плату за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17% до 1,5% от доставленной суммы, обязать площадки электронной торговли обеспечить покупателям возможность приобретения их товаров в любом населенном пункте России, в том числе через «Почту России». Такие предложения вызвали обеспокоенность бизнеса.