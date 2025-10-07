Мирра Андреева уступила 37-летней теннисистке во втором круге турнира в Ухане

Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в третий круг проходящего в Ухане турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000. Пятая ракетка мира уступила немке Лауре Зигемунд, занимающей 57-е место в рейтинге WTA.

Матч продлился 3 часа и завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немки. При счете 2:2 во втором сете 18-летняя россиянка нецензурно выругалась. В матче третьего круга Лаура Зигемунд сыграет против победительницы встречи между полькой Магдаленой Френх и чешкой Каролиной Муховой.

Турнир, призовой фонд которого составляет $3,654 млн, завершится 12 октября. Его действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова