В Запорожской области частично восстановили электроснабжение после ударов ВСУ

Электроснабжение в Запорожской области восстановлено почти во всех населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Подключение проводится поэтапно, чтобы избежать перегрузок на сетях. «Специалисты ГУП “Таврия-Энерго” и ПАО “Россети” работают оперативно и слаженно»,— следует из сообщения главы региона. По его словам, временное отключение электроэнергии не повлияло на работу критической инфраструктуры.

Электричество отключили днем 7 октября по всему региону из-за ударов ВСУ по объектам энергетики. Во время восстановительных работ социально значимые объекты, в том числе медучреждения, подключили к резервным источникам питания.