Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов Жорди Альба завершает карьеру

Испанский защитник «Интер Майами» Жорди Альба объявил в социальных сетях о завершении карьеры. Текущий сезон североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) станет для него последним.

Футболист опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ролик, в котором поблагодарил всех одноклубников, тренеров, персонал и соперников, «которые всегда подталкивали его к тому, чтобы стать лучше». 36-летний защитник заявил, что принял решение о завершении карьеры «с полной убежденностью, спокойствием и ощущением счастья».

Большую часть карьеры (с 2012 по 2023 годы) Жорди Альба провел в «Барселоне», в составе которой завоевал 18 трофеев, в том числе выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. Также он выступал за «Валенсию» (2008–2012). В 2023 году футболист подписал контракт с «Интер Майами». Вместе со сборной Испании Альба стал чемпионом Европы (2012) и победителем Лиги наций UEFA (2023).

Таисия Орлова