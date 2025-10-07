ЦБ охладил коллективные инвестиции

Инвестиционная активность частных инвесторов заметно снизилась в связи с сохранением жесткой монетарной политики Банка России. За сентябрь чистые привлечения в розничные паевые фонды упали в 2,5 раза, до 75,8 млрд руб. Пайщики сократили вложения почти во все категории ПИФов. Исключение было сделано лишь для фондов драгметаллов, показавших стремительный рост стоимости паев. Участники рынка ожидают сохранения в ближайшие месяцы интереса инвесторов к консервативным инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных InvestFunds, чистые привлечения средств в розничные фонды по итогам сентября 2025 года составили всего 75,8 млрд руб., в 2,5 раза ниже результата августа. При этом начиная с марта управляющим удавалось каждый месяц наращивать привлечения и довести их в августе до отметки 192 млрд руб., второго результата в истории отрасли (см. “Ъ” от 8 августа). Впрочем, даже с учетом произошедшего замедления суммарные привлечения в фонды с начала года составили 684 млрд руб., что в 2,4 раза выше показателя аналогичного периода 2024 года.

Участники рынка связывают такое «охлаждение» с корректировкой денежно-кредитной политики Банка России.

В середине минувшего месяца регулятор снизил ключевую ставку (КС) на 1 п. п., до 17%, хотя рынок ждал более существенного понижения — на 2 п. п. (см. “Ъ” от 13 сентября). Ужесточилась и риторика представителей ЦБ, умерив тем самым ожидания инвесторов в отношении траектории снижения ставки до конца года. Если раньше аналитики не допускали того, что КС опустится до 12–14%, то теперь все большее их число склоняется к сохранению ставки на текущем уровне. В результате рынок акций и облигаций накрыла волна продаж, по итогам которой индекс Московской биржи опустился к концу сентября ниже уровня 2700 пунктов, потеряв за месяц более 7%. Композитный облигационный индекс RUABITR потерял за этот период 2,7%.

В таких условиях, как отмечает глава департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк, покупки фондов розничными инвесторами заметно сократились по сравнению с началом месяца. Впрочем, управляющие не видят резкого роста оттока средств. «Только по одному фонду выросли оттоки, по остальным фондам они на уровне прошлых месяцев или меньше»,— отмечает управляющий директор УК «Первая» Константин Ильчишин.

Наиболее сильно в абсолютном выражении пострадали лидеры привлечений последних месяцев — фонды облигаций. За сентябрь чистые поступления в такие ПИФы составили 53 млрд руб., что вдвое ниже показателей предшествующих двух месяцев. С 29 млрд руб. до 16,8 млрд руб. сократились привлечения в фонды смешанного типа. Инвесторы стали более настороженно относиться к таким инвестициям не только из-за снижения стоимости активов, но и в связи с корректировкой ожиданий по ключевой ставке, что ограничивает потенциал их дальнейшего роста.

Не остались в стороне от общего тренда и самые консервативные ПИФы денежного рынка, чистые инвестиции в которые снизились за месяц почти в семь раз, до 8 млрд руб. Вместе с тем из фондов акций было выведено всего 4,5 млрд руб., на 0,9 млрд меньше, чем в августе.

«После заседания и ужесточения риторики ЦБ инвесторы заняли более выжидательную тактику, которая может продолжаться до следующего октябрьского заседания ЦБ, опорного в этом году»,— отмечает директор по развитию продаж продуктов благосостояния ПСБ Максим Быковец.

Показательно, что частные инвесторы прагматично отреагировали на рост стоимости золота (см. “Ъ” от 7 октября). Как отмечает Виктор Барк, в последние недели управляющие фиксируют высокий интерес к этим активам как по причине роста мировых цен, так и роста спроса на валютный хедж. По данным InvestFunds, в сентябре вложения в ПИФы, ориентированные на золото, принесли пайщикам доход в размере 13–14%.

В результате чистые привлечения в такие фонды превысили 2,5 млрд руб., что является лучшим результатом с февраля этого года.

По мнению участников рынка, инвестиционная активность будет зависеть от сигналов Банка России в части ключевой ставки. Как считает портфельный менеджер УК «ВИМ Инвестиции» Олег Цецегов, популярности фондам денежного рынка будет способствовать доходность, близкая к ключевой ставке, и возможностью закрыть потребности в управлении краткосрочной ликвидностью.

Однако управляющие сохраняют скептические настроения относительно фондов акций. «Как показала практика 2023–2024 годов, для формирования устойчивых притоков в акции инвестор должен увидеть продолжительный рост котировок этих ценных бумаг, чтобы у него сформировалось желание присоединиться к нему»,— отмечает господин Барк. Константин Ильчишин допускает восстановление спроса на рисковые ПИФы лишь к концу года на ожиданиях более резкого снижения ключевой ставки в 2026 году.

Виталий Гайдаев